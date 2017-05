Lừa đảo chiếm hàng tỷ đồng, giám đốc Công ty Visa World bị truy tố

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can La Thanh Khương (sinh năm 1976, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.



Bị can La Thanh Khương là Giám đốc và đại diện theo pháp luật của cả hai Công ty trách nhiệm hữu hạn Visa World và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại quốc tế Đông Phương Việt Nam.



Theo cáo trạng, mặc dù Công ty trách nhiệm hữu hạn Visa World và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Đông Phương Việt Nam do La Thanh Khương làm Giám đốc không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng với mục đích có tiền chi tiêu, La Thanh Khương đã dùng thủ đoạn tự giới thiệu, đưa ra những thông tin và cam kết có khả năng đưa được người đi xuất khẩu lao động tại một số thị trường Đài Loan, Tây Ban Nha, đảo Cyprus... để nhận tiền đặt cọc từ 2.000 USD đến 3.000 USD/trường hợp; nhận chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.000 USD/trường hợp.



Để tạo lòng tin cho người lao động, Khương tự bịa chuyện công ty của Khương có liên kết với một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Thậm chí, Khương còn cam kết và hứa hẹn với các bị hại trong ba tháng sau khi nộp tiền đặt cọc sẽ được xuất cảnh.



Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016, La Thanh Khương đã nhận tiền của 21 người với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và 8.600 USD.



Sau khi nhận tiền, Khương đã chiếm đoạt, không thực hiện như cam kết. Đến nay, La Thanh Khương đã trả cho một số bị hại được 248 triệu đồng và nộp khắc phục hậu quả hơn 200 triệu đồng. Hiện, Khương còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.



Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan Công an còn tiếp nhận đơn của ông Phạm Anh H. (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo La Thanh Khương chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng; đơn của ông Thạch Thế C. (ở phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo Khương chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng; đơn của chị La Thị Y. (ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo Khương chiếm đoạt 400 triệu đồng.



Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định việc Khương nhận tiền của những người trên là quan hệ dân sự nên không xem xét xử lý./.