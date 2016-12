Binh sỹ Algeria. (Nguồn: islamedianalysis.info)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Tổng cục an ninh nước này ngày 25/12 cho biết trong 10 tháng đầu năm 2016 đã bắt giữ 160 công dân Algeria có mối liên hệ trực tiếp với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, Syria và Libya, đồng thời đã triệt phá 30 mạng lưới chuyên tuyển mộ các chiến binh trẻ thông qua các trang mạng xã hội.Thông qua mạng lưới trinh sát được triển khai trên toàn lãnh thổ và kiểm soát các trang mạng tuyên truyền cho chủ nghĩa khủng bố và các trang mạng của IS, cơ quan an ninh Algeria đã thành công trong việc giải mã những tin nhắn được trao đổi giữa những kẻ khủng bố và các nhóm khủng bố nhờ công nghệ tin học hiện đại, và tăng cường cuộc chiến chống tội phạm mạng, giúp triệt phá được nhiều kế hoạch tấn công khủng bố.Phương thức tác chiến điện tử với việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã giúp lực lượng an ninh bẻ gãy các mạng lưới chuyên tuyển mộ chiến binh thánh chiến trẻ cho IS và các nhóm khủng bố như Al-Nosra, Ansar El-Cham để tham chiến tại Syria, Iraq và Libya.Các mạng lưới tuyển bộ này thường hoạt động tại các khu phố nghèo nơi tập trung đông thanh niên không có việc làm, thất học và những thiếu nữ sống trong các gia đình bất hạnh nhằm thuyết phục họ gia nhập IS đứng trong hàng ngũ đội quân áo đen đánh bom liều chết.Bộ Quốc phòng Algeria cho biết hiện có 304 phần tử khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, tập trung tại khu vực Quân khu 1 vùng Blida, cách thủ đô Algiers 50km về phía Tây Nam. Kể từ đầu năm 2016, chỉ riêng quân đội nước này đã bắt và tiêu diệt hơn 150 đối tượng khủng bố./.