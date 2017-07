Binh sỹ Afghanistan kiểm tra an ninh gần Kalagush, tỉnh Nuristan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 27/7 thông báo lực lượng an ninh Afghanistan đã đẩy lùi cuộc tấn công của phiến quân Taliban vào khu vực tỉnh Nuristan, phía Đông nước này, tiêu diệt ít nhất 45 tay súng, trong đó có 7 thủ lĩnh.Thông báo của Bộ quốc phòng Afghanistan nêu rõ: "Ngày 26/7, hàng trăm phiến quân Taliban đã tấn công vào khu vực huyện Want Waygal, tỉnh Nuristan, song đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng an ninh."Sau một loạt cuộc không kích, lực lượng an ninh đã tiêu diệt ít nhất 45 tay súng, bắn bị thương khoảng 50 phiến quân.Tuy nhiên, Bộ quốc phòng không công bố số thương vong đối với lực lượng an ninh.An ninh tại Afghanistan đã trở nên bất ổn sau các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các tay súng Taliban.Phiến quân Taliban đã tăng cường hoạt động kể từ cuối tháng Tư vừa qua khi thời tiết ấm hơn khiến các tay súng Taliban dễ dàng hành động.Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, các tay súng Taliban đã tấn công căn cứ quân sự tại khu vực Karzali, huyện Khakrez thuộc tỉnh Kandahar.Lực lượng quân đội Afghanistan đã đáp trả và tiêu diệt hơn 80 tay súng.Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.Trong khi đó, số liệu từ tổ chức giám sát SIGAR của Mỹ cho thấy chỉ riêng trong năm ngoái, tỷ lệ thương vong đối với lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng 35% so với năm 2015, khi có tới 6.800 binh lính và cảnh sát thiệt mạng./.