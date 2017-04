Lực lượng binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Trong các chiến dịch quân sự mới nhất, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 47 tay súng cực đoan.Thông báo ngày 20/4 của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết Lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) đã tiến hành một loạt các chiến dịch quân sự nhằm giành lại nhiều khu vực quan trọng từ tay khủng bố và những phần tử chống phá chính quyền.Cụ thể, ANSF đã tiến hành chiến dịch truy quét trên quy mô lớn tại 13 tỉnh trong tổng số 34 tỉnh trong cả nước.Ngoài tiêu diệt nhiều tay súng, lực lượng an ninh đã tháo gỡ và vô hiệu hóa 31 quả bom, mìn các loại.Trong thời gian gần đây, lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch chống lại các tay súng Hồi giáo, đặc biệt vào thời điểm mùa Xuân và mùa Hè, được cho là "mùa giao tranh" tại quốc gia Tây Nam Á./.