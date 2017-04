Lực lượng quân đội Mỹ. (Nguồn: abc.net.au)

Trong đợt triển khai kéo dài 6 tháng với nhiều hoạt động gồm cả việc tham gia các cuộc tập trận chung với các lực lượng Australia và Trung Quốc, ngày 18/4, nhóm binh sỹ đầu tiên của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến cảng Darwin, vùng Lãnh thổ Bắc Australia.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu với báo giới, Trung tá Brian Middleton, Chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, nhấn mạnh quy mô triển khai quân và cùng các khí tài quân sự ngày càng lớn hơn so những năm trước cho thấy Mỹ đánh giá cao vị thế của khu vực này, cũng như củng cố mối quan hệ đối tác và liên minh lâu dài với Australia.Ông nhấn mạnh do vị trí địa lý gần với Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, nên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương luôn có tầm quan trọng chiến lược.Chỉ huy Brian nêu rõ mặc dù việc triển khai 1.250 binh sỹ tới Australia ít hơn hơn so với kế hoạch ban đầu dự định là 2.500 binh sỹ, song đợt triển khai năm nay sẽ có sự tham gia lớn nhất về số lượng các loại máy bay Mỹ tới Australia trong thời bình.Cụ thể, sẽ có 13 máy bay được triển khai tới Australia đợt này, trong đó có máy bay trực thăng Ospreys, Super Cobra và Huey, nhiều gấp 3 lần so với các đợt triển khai những năm trước.Ngoài ra, Trung tá Brian cũng khẳng định rằng quyết định cử số máy bay nhiều hơn tới Australia không liên quan tới những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, do đã được đưa ra từ trước đó.Cuộc tập trận chung ba bên Australia​-Mỹ-Trung Quốc cũng được xem là một trong những hoạt động của Australia nhằm củng cố mối quan hệ an ninh quan trọng nhất của nước này (Mỹ) và đối tác thương mại lớn nhất của nước này (Trung Quốc).Chương trình triển khai quân thường niên này được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng từ năm 2011 như một phần trong chiến lược “xoay trục” về châu Á trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động quyết đoán trên các vùng biển xung quanh nước này. Chương trình dự kiến kéo dài trong 25 năm./.