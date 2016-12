Lực lượng quân đội Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 29/12, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 42 tay súng nghi là các phần tử nổi dậy Taliban tại vùng nông thôn.Theo thông cáo của Bộ trên, trong 24 giờ kể từ sáng sớm 28/12, Quân đội Quốc gia Afghanistan và các lực lượng an ninh đã tiến hành các chiến dịch tấn công phối hợp nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đánh bại những tay súng nổi dậy tại nhiều nơi trên cả nước.Kết quả là đã tiêu diệt 42 tay súng phiến quân, làm bị thương 36 tay súng và bắt giữ 9 phần tử khác.Ngoài ra, các lực lượng an ninh đã phát hiện và tịch thu nhiều đạn dược và tháo gỡ 25 quả mìn trong chiến dịch này.Các lực lượng an ninh Afghanistan gần đây đã tăng cường các chiến dịch an ninh trong bối cảnh phiến quân Taliban đang cố chiếm các vùng lãnh thổ và củng cố các vị trí chiếm giữ trước khi mùa Đông đến.Để đáp trả, Taliban đã tiến hành các vụ đánh bom và tấn công vũ trang./.