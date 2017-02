Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy ở Syria. (Nguồn: Reuters)

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và quân nổi dậy Syria ngày 11/2 đã tiến vào thị trấn Al-Bab do các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở miền Bắc Syria, giữa lúc quân đội chính phủ Syria cũng đã tiến gần hơn tới thành trì này của IS.Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (có trụ sở tại Anh) cho biết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh (quân nổi dậy Syria) trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates" đã tiến vào mạn Tây của thị trấn Al-Bab và kiểm soát một số khu vực tại đây.Giao tranh dữ dội giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và quân nổi dậy Syria với các tay súng IS đã diễn ra tại Al-Bab, thành trì cuối cùng của IS phía Bắc tỉnh Aleppo.Thị trấn Al-Bab là mục tiêu của cả hai phe, với chiến dịch "Lá chắn Euphrates" do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu tiến công từ hướng Bắc, Đông và Tây, trong khi quân chính phủ Syria tiến đánh từ phía Nam.Thị trấn này đã bị bao vây từ hôm 6/2 khi lực lượng chính phủ chốt chặt tuyến đường dấn đến thành trì này của IS từ hướng Nam. Tới ngày 10/2, quân chính phủ chỉ cách khu vực ngoại ô Al-Bab 1,5 km về phía Nam.Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai chiến dịch chưa từng có tiền lệ bên trong lãnh thổ Iraq hồi tháng 8/2016, với mục tiêu cùng lúc tấn công cả IS và các tay súng người Kurd. Sau các đợt tiến công nhanh chóng ở giai đoạn đầu, chiến dịch đã rơi vào cuộc giao tranh đẫm máu để giành quyền kiểm soát Al-Bab từ tháng 12 năm ngoái.Theo hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, 66 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch "Lá chắn Euphrates" bắt đầu, chủ yếu do các cuộc tấn công từ phía IS. Al-Bab nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014 khi nhóm khủng bố này chiếm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syyria và Iraq, đồng thời tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo.Chiến dịch "Lá chắn Euphrates" của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh giữa người Kurd và người Arab, đã khiến các phần tử IS co cụm lại tại các khu vực ở miền Bắc Syria trong những tháng gần đây.SDF chiến đấu với sự hỗ trợ của lực lượng không quân thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố ở Syria và Iraq, song Thổ Nhĩ Kỳ coi thành phần người Kurd trong liên minh SDF là phần tử khủng bố./.