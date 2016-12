Cảnh sát Tây Ban Nha gác tại thủ đô Madrid ngày 28/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổ chức truyền thông Nashir, lực lượng ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngày 28/12 đã thúc giục các phần tử thánh chiến tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu như chợ và bệnh viện ở châu Âu trong suốt thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh, đồng thời cảnh báo người Hồi giáo tránh xa các lễ hội Thiên chúa giáo.Theo tổ chức chuyên giám sát các trang mạng (SITE), có trụ sở ở Mỹ, tổ chức Nashir đã đưa ra lời kêu gọi trên website riêng, cùng hình ảnh các tay súng được trang bị vũ khí, ông già Noel, tuần lộc và cây thông Noel.Trong thông điệp gửi tới "những con sói đơn độc" Hồi giáo, tổ chức này khẳng định các lễ hội, nơi tụ tập đông người, câu lạc bộ, chợ, rạp hát, rạp chiếu phim, các trung tâm mua sắm và bệnh viện chính là "những mục tiêu tấn công hoàn hảo."Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang siết chặt an ninh sau vụ tấn công khủng bố đâm xe tải vào đám đông ở một khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 19/12 vừa qua, khiến 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương.Trước đó hồi đầu tháng, người phát ngôn của tổ chức Nashir Abu al-Hassan al-Muhajer cũng đưa ra lời kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công vào các đại sứ quán và lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ do nước này ủng hộ lực lượng phiến quân ở Syria chống lại IS./.