Bên trong Thánh đường nhà thờ Phát Diệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tối 24/12, hàng ngàn người dân đã tập trung tại các khu vực trung tâm cũng như các nhà thờ, giáo xứ tỉnh Ninh Bình để đón Giáng sinh 2016 trong tiết trời se lạnh. Tất cả mọi người đều hân hoan chờ đón mùa Giáng sinh và mừng năm mới 2017 an lành, ấm áp.Các con đường trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) dường như lung linh hơn, rực rỡ hơn thường ngày khi đâu đâu cũng tràn ngập ánh đèn, cờ, ngôi sao, nhạc, cây thông Noel... là những nét đặc trưng mùa Giáng sinh khiến không khí rất rộn ràng.Nhà thờ Đá Phát Diệm là một trong những địa điểm thu hút đông người dân đến vui chơi, làm lễ đêm Giáng sinh. Ngay từ rất sớm, dòng người nô nức đổ về khu vực Nhà thờ Đá Phát Diệm ngày càng đông để cùng vui chơi, thưởng thức các chương trình văn nghệ, cầu nguyện và làm lễ, con đường dài khoảng 1km nối từ đường lớn vào Nhà thờ Đá chật cứng người đi bộ.Trong khu vực Nhà thờ, mặt hồ trước cổng được trang trí đèn led lộng lẫy với rất nhiều ngôi sao, các cây xanh cũng được trang trí đèn lung linh, rực rỡ. Tại khuôn viên Nhà thờ, những hang đá, cây thông được trang trí nhiều màu sắc, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh. Các em nhỏ được cha mẹ mua cho những bộ trang phục Giáng sinh với mũ, áo đỏ tươi, rực rỡ nô nức vui chơi và háo hức chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa Giáng sinh 2016. Mọi người cùng hòa mình trong không khí tươi vui của mùa hội mới cùng người dân xứ đạo và đắm mình trong không gian tín ngưỡng ấm áp, an lành.Nhiều giáo dân ở thị trấn Phát Diệm cho biết, họ đã hoàn tất việc trang trí ngôi nhà trong ngày đại lễ từ hôm qua. Trong đêm Giáng sinh, tranh thủ đầu giờ tối, các giáo dân thường tập trung bên hang đá Chúa Hài đồng cầu nguyện và trao cho nhau những lời chúc tốt lành.Giáo dân Trần Hòa Bình, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn chia sẻ Giáng sinh là ngày lễ lớn và quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào Công giáo. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, thể hiện sự quan tâm và cầu nguyện cho nhau một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc.Đứng trước sân khấu khuôn viên Nhà thờ Đá Phát Diệm đã hoàn thiện chuẩn bị cho buổi lễ đêm Giáng sinh, Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm Mai Văn Quý cho biết Lễ đêm Giáng sinh được tổ chức gồm hai phần Canh thức (chờ Chúa sinh ra) và Thánh Lễ, kết thúc là màn rước kiệu hoa tượng Chúa Hài đồng (Chúa mới sinh).Hàng năm vào đêm Giáng sinh, Nhà thờ Đá Phát Diệm đón hàng ngàn người đến vui chơi, làm lễ. Vì vậy, để chuẩn bị tốt cho mọi người đón Giáng sinh, Nhà thờ đã phối hợp với chính quyền địa phương phân công lực lượng bảo vệ, chuẩn bị tốt công tác y tế, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo đêm Giáng sinh diễn ra tốt đẹp, giúp người dân đón đêm Giáng sinh vui vẻ, an toàn và tràn ngập hạnh phúc.Tại thành phố Ninh Bình, đến chiều 24/12, việc trang hoàng phục vụ Giáng sinh tại nhiều điểm vui chơi trên toàn thành phố đã được hoàn thiện. Không khí trên nhiều tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Công Trứ... rất rộn ràng, tấp nập. Các nhà thờ, các cửa hàng, siêu thị, khu giải trí tấp nập người dân đến vui chơi và tận hưởng không khí đêm Giáng sinh.Người dân khắp nơi nói chung và Ninh Bình nói riêng đang rất háo hức chờ đón lễ mừng Chúa Giáng sinh sẽ diễn ra trong ít giờ nữa. Trời càng về khuya, không khí Giáng sinh càng trở nên nhộn nhịp hơn, báo hiệu một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc và an lành sắp tới./.