Ảnh minh họa. (Nguồn: Travel News Digest)

Năm 2016 là năm thắng lợi đối với ngành du lịch Cộng hòa Séc, với số du khách nước ngoài đến nước này lần đầu tiên vượt 9 triệu lượt người (đạt 9,3 triệu lượt), tăng 7% so với năm 2015.Đài phát thanh Radio Prague dẫn lời chủ một khách sạn ở Prague, Cộng hòa Séc, cho biết tình hình an ninh bảo đảm là yếu tố tích cực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Cộng hòa Séc trong năm 2016.Năm 2017 cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng vì có khả năng đến cuối năm nay, khách du lịch Nga sẽ quay lại Cộng hòa Séc.Số liệu của Cục Thống kê Séc cho thấy số người Nga đến Séc theo thị thực du lịch tăng 23% so với năm trước đó.Đây là sự đảo chiều sau mấy năm liền lượng du khách Nga giảm dần kể từ năm 2014. Số khách du lịch Trung Quốc cũng tăng 23%, đạt 355.000 người.Tờ cznews.info cho biết, có hai nguyên nhân chính khiến Cộng hòa Séc trở nên hấp dẫn trong mắt du khách, bên cạnh phong cảnh đẹp, kiến trúc cổ kính và nằm ở trung tâm châu Âu.Thứ nhất, đây là một trong những đất nước an toàn nhất châu Âu. Thứ hai, giá cả ở Séc phải chăng, tỷ giá quy đổi đồng euro cũng hợp lý và mềm dẻo.Nhờ vậy và nhờ có các đường bay thẳng từ nhiều nước tới Prague mà việc đi du lịch ở Séc trở nên thuận tiện và không quá tốn kém.Chẳng hạn, tiền vé máy bay từ Trung Quốc và Hàn Quốc đến Cộng hòa Séc rẻ hơn hẳn so với đến hầu hết các nước châu Âu khác.Theo Cục Thống kê Cộng hòa Séc, tình hình an ninh căng thẳng ở châu Âu khiến nhiều du khách chọn Cộng hòa Séc với tiêu chí là điểm đến an toàn.Còn thủ đô Prague của Cộng hòa Séc trong năm 2016 được trang du lịch nổi tiếng TripAdvisor xếp hạng 5 trong tốp 25 thành phố hấp dẫn nhất đối với khách du lịch trên thế giới.Hãng truyền hình CNN của Mỹ đã đưa Prague vào danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới xét từ góc độ nghỉ Đông.Praha cũng được xếp thứ 11 trong danh sách các thành phố “ăn ảnh” nhất thế giới theo xếp hạng của Google Maps Panoramio./.