Các đại biểu hoan nghênh quyết định thông qua Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu tại Le Bourget ngày 12/12 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn báo cáo mới công bố ngày 22/12 của Bộ Năng lượng Australia cho thấy lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Australia vẫn tiếp tục tăng, song khẳng định nước này vẫn có thể đáp ứng các mục tiêu về giảm khí thải như đã cam kết.Theo báo cáo trên, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Australia đã tăng 0,8% trong năm tài chính tính tới hết tháng ​Sáu năm nay so với năm trước đó.Kết quả tính theo quý cho thấy từ năm 1990-2016, lượng khí thải từ các nhà máy điện tăng nhiều nhất, thải tới 59,5 tấn khí vào không khí, tăng 49,2%.Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết khu vực có lượng khí phát thải tăng nhanh nhất trong năm tài chính 2015-2016 là năng lượng tĩnh không bao gồm điện, với lượng khí thải tăng gần 4%.Nguồn năng lượng tĩnh này bao gồm khí thải từ việc đốt cháy trực tiếp nhiên liệu, nhiều hơn cả là ở các khu vực chế tạo, mỏ, khu dân cư và khu thương mại.Mặc dù vậy, Bộ trưởng Môi trường Australia Josh Frydenberg vẫn cho rằng mức tăng lượng khí thải này là thấp nhờ các chính sách hiệu quả về chống biến đổi khí hậu của chính phủ.Bộ trưởng Frydenberg khẳng định Australia vẫn có thể đáp ứng được các mục tiêu về giảm khí thải như đã cam kết với quốc tế.Tại Hội nghị ở Paris của Pháp năm ngoái, Chính phủ Australia đã nhất trí cam kết đến năm 2030 giảm từ 26-28% lượng khí thải của nước này, so với mức của năm 2005.Tuy nhiên, giáo sư Will Steffen thuộc Hội đồng Khí hậu Australia, cho rằng chính phủ không nên chia lượng khí thải theo đầu người, mà điều quan tâm nhất là bao nhiêu lượng khí CO2 thải vào không khí và mục tiêu là phải giảm được lượng khí thải này.Ông nhấn mạnh: “Trong khi nhiều nước khác hiện đang giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ở Australia vẫn tiếp tục tăng lên và đó là một kết quả rất xấu.”Tổ chức Bảo tồn Australia (ACF) cũng bày tỏ thất vọng khi cảnh báo rằng nếu chính phủ nước này không có những chính sách mạnh hơn khó có thể đáp ứng được mục tiêu giảm khí thải nói trên./.