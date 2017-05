Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Số lượng ôtô nguyên chiếc nhập từ Thái Lan về Việt Nam trong tháng Tư giảm tới hơn 2.000 chiếc so với tháng 3/2017. Thậm chí với xe xuất xứ từ Ấn Độ, trong khi lượng ôtô nhập về nước ta trong Ba là hơn 3.000 chiếc thì nay chỉ còn chưa tới 200 xe.Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố ngày 9/5, tổng lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng Tư là gần 7.000 chiếc, trị giá hơn 169 triệu USD. Mức nhập khẩu này nếu so với tháng trước đó thì giảm tới 37,8% về lượng và 6% về trị giá.Đặc biệt, với một số thị trường chính xuất ôtô sang Việt Nam, lượng xe đều giảm mạnh. Đơn cử như với ôtô xuất xứ Thái Lan, số xe nhập về Việt Nam tháng qua chỉ là 1.977 chiếc, giảm mạnh so với số tháng Ba là 4.336 chiếc.Với xe xuất xứ Ấn Độ, thống kê cho thấy, trong tháng Tư, Việt Nam chỉ nhập 176 chiếc từ đất nước này. Trong khi ấy, trong tháng Ba, số lượng xe nhập về Việt Nam lên tới hơn 3.000 chiếc.Trong khi ấy, xe ôtô nhập về Việt Nam từ thị trường Indonesia vẫn duy trì ở mức ổn định. Theo báo cáo, lượng xe này trong tháng Tư là 1.572 chiếc, trị giá gần 25,5 triệu USD. Trước đó, trong tháng Ba, xe nhập từ Indonesia cũng ở mức hơn 1.300 chiếc.Tính chung 4 tháng, lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam là 33.404 chiếc (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái), trị giá 663 triệu USD (giảm 10,2% so với cuối tháng Tư năm 2016)./.