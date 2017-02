Sản phẩm được chế tác theo hình con giáp (gà) được bán tại Công ty Vàng bạc Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đến 20 giờ ngày Thần tài năm nay (6/2), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều cho hay họ đã bán ra với số lượng sản phẩm gấp 2 lần so với ngày Thần tài năm ngoái.Tập đoàn Doji cho biết, đến thời điểm này đã tiêu thụ hết 150.000 sản phẩm các loại phục vụ ngày Thần tài; trong đó, sản phẩm Gà Mỹ nghệ đúc rỗng Nano va Gà đúc nguyên khối đã tiêu thụ hết.Dự kiến hết ngày Tân tài năm nay (6/2), hệ thống các cửa hàng của Doji sẽ tiêu thụ trên 220.000 sản phẩm các loại, gấp hơn 2 lần so với năm trước.Không công bố con số cụ thể nhưng đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, đến thời điểm 20 giờ tối ngày Thần tài năm nay, Công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, không ai phải chờ quá lâu dù lượng hàng năm nay dự kiến gấp 2 lần so với năm 2016.Đến 20 giờ tối, nhiều người dân vẫn kiên trì xếp hàng trên các phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy.Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, với lượng người đông như hiện nay, chưa biết đến khi nào sẽ đóng cửa hàng và tất cả các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu sẽ phục vụ đến vị khách cuối cùng.Trong ngày hôm nay, hệ thống cửa hàng vàng bạc của các doanh nghiệp lớn, thương hiệu nổi tiếng tập nập người mua hàng từ sáng sớm tới chiều tối.Các doanh nghiệp đều có kế hoạch chuẩn bị cho ngày này từ lượng hàng, cách phục vụ tới các sản phẩm đa dạng.Theo đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu, điểm mới của công ty là năm nay có mở rộng bán hàng online.Đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng được đặt hàng, thanh toán tiền trước và nhận giấy hẹn trả vàng đúng ngày Thần tài tại các cơ sở kinh doanh của Công ty.Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu còn mở thêm cơ sở giao dịch. Chính vì vậy đã giảm tải lượng khách phải chờ.Còn tại Tập đoàn Doji, hệ thống phân phối của Doji, cùng các điểm giao dịch của Ngân hàng TPBank đều bày bán sản phẩm giúp cho người dân mua vàng thuận tiện, an toàn và không phải chờ đợi lâu.Doanh nghiệp này cũng đã có nguồn cung sản phẩm phục vụ riêng nhu cầu mua vàng cầu may với 6 sản phẩm khác biệt, trọng lượng từ 1 đến 5 chỉ.Trong đó các sản phẩm miếng vàng ép vỉ phù hợp để cất két, cất ví cầu may, còn sản phẩm Kim kê và Gà rỗng NaNo phù hợp để làm quà tặng và trưng bày để gia chủ làm ăn phát đạt.Về mặt hàng cho ngày vía Thần tài, Công ty Bảo Tín Minh Châu tập trung vào sản phẩm vàng tròn trơn Vàng rồng Thăng Long vốn được khách hàng ưa chuộng từ nhiều năm nay vì quan niệm mua lấy may không mất tiền công chế tác.Theo đó, công ty cung cấp số lượng lớn sản phẩm vàng ta trọng lượng nhỏ từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và các sản phẩm trang sức từ vàng ta nhỏ nhẹ.Đa dạng mẫu mã, ngoài mặt hàng nhẫn vàng trơn, thần tài, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tung ra thị trường hai sản phẩm gà trống vàng và gà đẻ trứng vàng và các con giáp.Ngoài ra, PNJ còn có các sản phẩm vàng mỹ nghệ Phúc​-Lộc-Tài, miếng vàng Đinh Dậu trọng lượng 1 chỉ.Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng trong những ngày cao điểm này, hệ thống cửa hàng vàng PNJ trên toàn quốc đã mở cửa từ 6 giờ 30 (thay vì thường ngày là 8 giờ) và đóng cửa muộn hơn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.Năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã tung ra thị trường chương trình mừng ngày Thần tài "Mua Vàng - Đón Lộc" với nhiều chủng loại sản phẩm phong phú.Trong đó, sản phẩm vàng miếng hình Gà với trọng lượng 1 chỉ được nhiều người dân quan tâm.Cùng với đó, các sản phẩm mới dành cho ngày Thần Tài năm nay có thể kể đến là đồng tiền vàng may mắn có khắc chữ, vàng may mắn seri 2017...Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên cũng có sự khác biệt về lượng khách giữa các thương hiệu vàng.Chẳng hạn tại Hà Nội, lúc 18h30, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông lượng khách ngồi chờ xếp hàng tới lượt mua vàng khá đông tràn ra vỉa hè, trong khi đối diện tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khách mua chỉ tập trung vào trong cửa hàng.Chị Nguyễn Thu Hương, phố Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, chị thấy mấy chị bạn trong công ty đến mua vàng nhân ngày vía Thần tài tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu nên cũng đến đây mua. Hơn nữa thương hiệu này vốn nổi tiếng nên có thể yên tâm đến mua.Bác Nguyễn Đức Thắng, phố Minh Khai cũng cho biết, nghe thương hiệu Bảo Tín Minh Châu từ lâu nên cũng chọn thương hiệu này để mua vàng.Tại cửa hàng của Tập đoàn Doji (phố Lê Ngọc Hân), vợ chồng anh Hùng, chị Nga ở Nhân Chính chia sẻ, anh chị quyết định mua 1 chỉ vàng hình Gà và 1 chỉ vàng hình thần tài của Doji bởi ở đây có nhiều mẫu mã để lựa chọn, hơn nữa khi cần phải bán thì thương hiệu vàng Doji có thể đổi ngang được với vàng SJC./.