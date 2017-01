Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: Dailycapital.pk)

Theo Reutes, cảnh sát Malaysia ngày 23/1 cho biết họ đã bắt giữ 4 người, trong đó có 3 người nước ngoài, có liên hệ với một chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Philippines.Trong một thông báo, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết chi nhánh trên, hoạt động ở bên ngoài tỉnh Mindanao của Philippines, do Mahmud Ahmad, người từng là giảng viên đại học, đứng đầu. Mahmud Ahmad cũng được biết đến là một thành viên người Malaysia của IS.Theo ông Khalid, chi nhánh này trước đó đã lên kế hoạch dùng bang Sabah, miền Đông Malaysia, là điểm trung chuyển cho các tân binh Đông Nam Á và Nam Á muốn tham gia IS ở Philippines.Một trong những nghi phạm bị bắt giữ nêu trên là một người đàn ông Philippines. Người này đã được hướng dẫn để tuyển bộ người mới từ Bangladesh, Malaysia và Indonesia, cũng như người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, sau đó bố trí để họ di chuyển đến Mindanao./.