Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo. (Nguồn: AP)

Ngày 4/5, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ hai người Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Hai đối tượng gồm giáo viên Turgay Karaman và doanh nhân Ihsan Aslan, bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vào ngày 3/5 vừa qua.Theo Phó Thủ tướng Zahid, lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã giám sát hoạt động thông tin liên lạc của nhiều đối tượng tình nghi, trong đó có hai người Thổ Nhĩ Kỳ này.Điều tra cho thấy các đối tượng có hoạt động tuyên truyền tư tưởng và tài trợ cho IS, do vậy lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người này theo Bộ luật các biện pháp đặc biệt chống xâm phạm an ninh (SOSMA) để tiến hành điều tra theo Luật Chống khủng bố và Luật Ngăn chặn tội phạm. Ông Zahid khẳng định cảnh sát Malaysia sẽ hợp tác với cảnh sát và tình báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra.Trong những năm qua, Malaysia đã bắt giữ hàng trăm đối tượng nghi có liên hệ với các nhóm khủng bố.Các nước Đông Nam Á đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng có liên hệ với IS mở các cuộc tấn công ở Jakarta (Indonesia) vào tháng 1/2016. Một vụ tấn công bằng lựu đạn tại một quán rượu ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur tháng 7/2016 đã làm tám người bị thương. IS đã nhận là thủ phạm vụ tấn công này./.