Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trong thông báo về chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman tới Việt Nam từ ngày 26-28/7, Bộ Ngoại giao Malaysia đã đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa nước này với Việt Nam.Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn thông báo trên, trong đó nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 44 năm, quan hệ song phương Malaysia-Việt Nam ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, giáo dục, an ninh, quốc phòng và quan hệ nhân dân.Đặc biệt, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào ngày 7/8/2015, tạo khuôn khổ rõ ràng nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, tài chính, quốc phòng và an ninh, nông nghiệp, giáo dục, lao động, năng lượng, văn hoá, thanh niên và thể thao, du lịch và giao thông.Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Malaysia và Việt Nam đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua và đạt mức 10,3 tỷ USD vào năm 2016.Sau thỏa thuận nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược vào năm 2015, hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.Đầu tư của Việt Nam vào Malaysia năm ngoái đạt 165 triệu USD, tăng 42,6% so với mức 89,6 triệu USD năm 2015.Malaysia là nước có vốn đầu tư lớn thứ 7 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký năm 2016 là 12,3 tỷ USD.Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Malaysia, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ tọa cuộc họp Ủy ban hỗn hợp (JCM) lần thứ 5 về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa Malaysia và Việt Nam.Bộ Ngoại giao Malaysia hy vọng chuyến thăm của Bộ trưởng Anifah Aman tới Việt Nam lần này sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, tạo nền móng cho hai nước xây dựng mối quan hệ anh em gần gũi hơn và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau./.