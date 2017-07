Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong một buổi trình diễn bay ở căn cứ Không quân Subang, Malaysia ngày 28/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/7, một nguồn thạo tin cho hay Malaysia đã tạm hoãn kế hoạch trị giá 2 tỷ USD nhằm thay thế phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ của nước này, thay vào đó cân nhắc việc nâng cao các năng lực do thám từ trên không để đối phó với mối đe dọa gia tăng từ các tay súng thánh chiến bắt nguồn từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong một vài năm qua, nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á này cân nhắc lựa chọn mua các máy bay Rafale của Pháp hoặc Eurofighter Typhoon do công ty BAE Systems của Anh sản xuất.Cụ thể, Kuala Lumpur cân nhắc mua tới 18 chiến đấu cơ để thay thế các máy bay tiêm kích Mig-29 của Nga, vốn đã bị cho ngưng hoạt động.Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng Malaysia cho hay nước này đã hoãn các kế hoạch trên, bởi nay nước này đang xem xét tăng cường năng lực giám sát trên không, điều sẽ trở nên thiết yếu trong cuộc chiến chống các tay súng thánh chiến.Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các tay súng Hồi giáo tiếp tục giao tranh với các lực lượng an ninh tại Marawi, miền Nam Philippines. Malaysia và Indonesia, hai nước cùng chia sẻ đảo Borneo, đang phối hợp với Philippines để tiến hành các cuộc tuần tra trên biển và trên không dọc theo đường biên giới chung tại vùng biển Sulu.Nguồn tin trên nêu rõ: “Liên quan đến chiến đấu cơ Rafale, Pháp vẫn đang thúc đẩy thương vụ bán máy bay cho Philippines trong buổi triển lãm hàng không gần đây ở Paris. Tuy nhiên, căn cứ tình hình hiện tại, Malaysia đang tập trung vào việc củng cố máy bay tuần tra trên biển hơn là máy bay chiến đấu đa năng."Cuộc khủng hoảng tại Marawi đã khiến chính phủ các nước Đông Nam Á quan ngại, khi khu vực có thể trở thành căn cứ tiếp theo của IS, nhất là việc các tay súng trở về quê hương từ Iraq sau khi nhóm khủng bố này thất bại tại thành trì Mosul./.