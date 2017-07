Cảnh sát Malaysia tham gia diễn tập an ninh chuẩn bị cho Sea Games tại Kuala Lumpur ngày 25/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nước chủ nhà Malaysia đã huy động thêm khoảng 10.000 cảnh sát tại Kuala Lumpur để đảm bảo an ninh trật tự cho SEA Games 29, diễn ra từ 19-31/8 sắp tới.Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Kuala Lumpur, ông Amar Singh, khẳng định sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo an toàn các vận động viên cùng khán giả tại 22 trong tổng số 38 môn thi đấu sẽ được tổ chức ở thủ đô.Cảnh sát thành phố Kuala Lumpur đã tổ chức những cuộc diễn tập an ninh lớn và những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng đề phòng các nguy cơ an ninh hay các sự cố.Lực lượng an ninh sẽ được bố trí để tuần tra liên tục tại các địa điểm thi đấu nhằm xử lý nhanh nhất mỗi khi có vấn đề về trật tự, an toàn.Theo kế hoạch, 6 cuộc diễn tập quy mô lớn dự kiến sẽ được thực hiện trước thềm SEA Games. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil sẽ là một trong những địa điểm tổ chức diễn tập sắp tới./.