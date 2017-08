Cảnh sát đặc nhiệm Malaysia diễn tập chống khủng bố tại Kuala Lumpur, nhằm đảm bảo an ninh cho SEA Games 29. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, cảnh sát Malaysia vừa phối hợp với Cục nhập cư nước này thực hiện chiến dịch đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur để loại bỏ các mối đe dọa về an ninh trước thềm SEA Games 29.Chiến dịch được tiến hành trong 2 ngày 4-5/8 nhằm bắt giữ những người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ, cũng như những đối tượng có liên hệ với các nhóm khủng bố, đặc biệt là những nhóm có trụ sở tại Iraq và Syria.Chiến dịch này do lực lượng cảnh sát phòng chống khủng bố đặc biệt của cảnh sát hoàng gia Malaysia dẫn dắt với sự tham gia của Cục nhập cư, Đơn vị hành động đặc biệt (UTK) và lực lượng hành động chung.Cục trưởng Cục nhập cư Mustafar Ali cho biết gần 200 người đã bị bắt giữ vì không có giấy tờ hợp lệ đến từ các quốc gia ở Nam Á và Đông Nam Á.Người đứng đầu lực lượng đặc biệt chống khủng bố Ayob Khan cho biết với tư cách là nước chủ nhà SEA Games 29, Malaysia ưu tiên các vấn đề an ninh đặc biệt trong thời điểm sự kiện đang tới gần.Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 5/8 đã gửi thông điệp “Cùng nhau chúng ta vươn lên” để kêu gọi người dân Malaysia ủng hộ SEA Games 29 cũng như các vận động viên Malaysia tham gia thi đấu tại đại hội thể thao khu vực sẽ được tổ chức tại Malaysia từ 19-31/8 tới.Thông điệp trên được ông Najib viết trên một xe ô tô sau khi ông cùng một số quan chức chính phủ tham gia vào cuộc chạy rước đuốc SEA Games 29 tại Kuala Lumpur.Ngọn đuốc này sẽ tiếp tục được rước tới một số địa điểm khác của Malaysia trước khi về tới đích cuối cùng là sân vận động quốc gia Bukit Jalil để khai mạc SEA Games 29.Đoàn Malaysia tham gia SEA Games lần này có 871, gồm các quan chức và vận động viên, tham gia 397 trong tổng số 400 nội dung thi đấu./.