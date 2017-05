Lực lượng cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ. (Nguồn: Straits Times)

Theo New Straits Times, đêm 11/5, Malaysia đã trục xuất ​ba công dân Thổ Nhĩ Kỳ về nước do liên quan đến một tổ chức khủng bố.Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ nói trên, tuổi từ 39-58, bị bắt hồi đầu tháng 5 do có khả năng gây ra các đe dọa về an ninh đối với Malaysia.Đây là các đối tượng mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách truy nã do có dính líu đến tổ chức khủng bố Fethullah (Feto).Cũng theo ông Khalid, trước khi bị bắt, một trong các đối tượng trên làm hiệu trưởng một trường quốc tế tại Ipoh, bang Perak. Hai người còn lại là học giả và doanh nhân./.