Tân Thủ tướng Mali Abdoulaye Idrissa Maiga (trái) và người tiền nhiệm Modibo Keita (phải) tại lễ chuyển giao quyền lực ở Bamako ngày 10/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, sau nhiều lần bị trì hoãn, Mali đã hoàn tất việc thành lập chính quyền lâm thời ở năm khu vực miền Bắc, theo dự kiến trong Hiệp định hòa bình được ký kết trong thời gian tháng 5-6/2015 giữa Chính phủ Mali, các nhóm vũ trang và các cựu phiến quân thuộc Các phong trào Azawad (CMA) ở nước này.Trong buổi lễ chính thức được tổ chức cùng ngày ở thành phố Tombouctou, cựu phiến quân Boubacar Ould Hamadi, từng làm thủ lĩnh lực lượng nổi dậy người Tuareg, miền Bắc Mali, đã được trao quyền Chủ tịch hội đồng khu vực Tây Bắc Tombouctou và Hamoudi Sidi Ahmed Aggada được trao quyền phụ trách chính quyền lâm thời khu vực phía cực Bắc Taoudenit.Theo Hiệp định hòa bình nêu trên, các chính quyền lâm thời sẽ tạm quản lý năm khu vực miền Bắc Mali trong khi chờ một cuộc bầu cử do Hội đồng nhân dân tiến hành.Miền Bắc Mali rơi vào kiểm soát của các nhóm thánh chiến liên quan mạng lưới khủng bố al-Qaeda và lực lượng nổi dậy người Tuareg hồi tháng 3/2012. Đến tháng 1/2013, Pháp phát động cuộc can thiệp quân sự quốc tế đánh đuổi các tay súng Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Mali và Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) được triển khai vài tháng sau đó.Mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được ký kết vào tháng 6/2015 giữa Chính phủ Mali và liên minh nổi dậy do người Tuareg đứng đầu, nhưng một khu vực rộng lớn của quốc gia Tây Phi này vẫn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.