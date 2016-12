Ibrahimovic góp công trong cả ba bàn thắng của Manchester United. (Nguồn: Daily Mail)

Manchester United giờ mới bắt đầu. (Nguồn: Daily Mail)

Sunderland luôn là đối thủ ưa thích của Manchester United trong nhiều thập kỷ qua. Dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, Mèo đen không có cửa thắng trước Quỷ đỏ. Tới khi Sir Alex giải nghệ, Manchester United bắt đầu sảy chân trước đối thủ ngầm được coi là sân sau này.Trong những mùa giải mà David Moyes, Ryan Giggs cũng như Louis Van Gaal ngồi trên ghế nóng, Quỷ đỏ đều đã thua Sunderland tại không chỉ Premier League mà còn ở cả môi trường đấu cúp. Bởi lẽ ấy, trận đấu với Sunderland đúng trong ngày Boxing Day được xem như một thử thách cho Jose Mourinho. Nếu thắng, Manchester United sẽ trở lại với vị thế của họ, không ít thì nhiều.Những gì diễn ra trên sân Old Trafford đã khẳng định điều mà nhiều cổ động viên Quỷ đỏ muốn chứng kiến từ đầu mùa giải. Manchester United đã chơi áp đảo đối thủ với một thế trận mạch lạc. Đầu tàu vẫn là Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục chứng minh tuổi tác không ảnh hưởng tới kỹ năng chơi bóng của anh.Cả ba bàn thắng của Manchester United trong trận này đều in đậm dấu ấn của Ibra. Bàn đầu tiên (của Daley Blind), Ibra đóng vai trò người thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương trước khi tung ra đường chuyền quyết định. Bàn thứ hai, Ibra tự ghi sau tận dụng thành công đường chuyền như đặt của Paul Pogba. Bàn thứ ba, Ibra là người chuyền bóng thành công cho Mkhitaryan ghi bàn theo tư thế bọ cạp.Có một điều cần phải lưu ý, đây là lần đầu tiên Ibrahimovic chơi bóng trong ngày Boxing Day. Tại những môi trường đã từng thi đấu qua như Thụy Điển, Italy, Tây Ban Nha hay Pháp, Ibra lúc này lẽ ra đang nghỉ ngơi cùng gia đình. Sự chuyên nghiệp tới mức tuyệt đối của cầu thủ người Thụy Điển còn thể hiện ở hoạt động ăn mừng Giáng Sinh.Trong khi những đồng đội như Pogba, Rooney chọn cách đi chơi với bạn gái, hay các hoạt động mang tính du ngoạn, Ibra... cởi trần nằm lăn ra tuyết và gập bụng. Đoạn clip ngắn chưa tới 15s này trên mạng xã hội Instagram đã thu hút tới 3,5 triệu lượt người xem.Việc Ibra tỏa sáng ngay cả khi anh chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào về mùa Đông nước Anh, cùng việc Pogba, Mkhitaryan và những cựu binh như Carrick, Mata, Blind đều chơi tốt khiến mọi thứ ở sân Old Trafford đang dần đi vào quỹ đạo.Không còn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, không còn lúng túng trong phòng ngự, Manchester United đang trở thành một khối theo đúng nghĩa của Mourinho.Những cổ động viên Manchester United giờ đã bớt dần những nghi hoặc vào triều đại của Mourinho sau quãng thời gian gần hai tháng chuệch choạc.Trong quá khứ, Manchester United của Sir Alex luôn vụt đi trong mùa Đông, và giờ Mourinho đang tái hiện lại những ngày tươi đẹp ấy. Giành 3 điểm thuyết phục trước Sunderland, Manchester United giành 33 điểm/18 trận, kém đội nhì bảng Manchester City 6 điểm. Mùa giải, ở một khía cạnh nào đó, đang chỉ mới bắt đầu với Quỷ đỏ./.