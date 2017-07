Cảnh sát Maroc đã bắt giữ một nhà môi giới đồng tiền ảo Bitcoin, vốn đang bị truy nã vì các cáo buộc gian lận tại Mỹ.Đối tượng trên là Renwick Haddow, đã bị bắt giữ ngày 26/7 tại thành phố Tangiers, miền Bắc Maroc, theo lệnh bắt giữ mà Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa ra ngày 17/7 vừa qua.Tòa án Maroc sẽ quyết định về việc có dẫn độ đối tượng này hay không.Haddow, 49 tuổi, là doanh nhân người Anh, từng sống tại thành phố New York, Mỹ, bị cáo buộc gian lận chứng khoán tại Mỹ ngày 30/6 vừa qua bằng cách quỵt tiền của các nhà đầu tư vào sàn giao dịch Bitcoin giả mạo.Haddow đã bị đưa tới tạm giam tại nhà tù ở Sale, gần thủ đô Rabat, sau khi trình diện trước cơ quan công tố ở Tangier ngày 26/7.Hồi tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Đối đoái Mỹ (SEC) đã buộc tội Haddow chuyển hướng lượng tiền tổng trị giá 5 triệu USD đầu tư vào một trang Bitcoin giả mạo và từ công ty Bar Works sang các tài khoản ở Mauritius và Maroc.Theo SEC, đối tượng này tự giới thiệu mình là nhà quản lý cấp cao có kinh nghiệm, và bịa ra các chi tiết và sự thành công của hai công ty ảo mà y tự tạo ra, khiến các nhà đầu tư tin tưởng và dồn tiền đầu tư.Tuy nhiên, Giám đốc văn phòng khu vực New York của SEC Andrew M. Calamari, các công ty này làm ăn không hề có lãi. Theo SEC, các nhà đầu tư cho Haddow đã "rót" hơn 37 triệu USD vào công ty Bar Works, công ty mà Haddow giới thiệu là chuyên cung cấp chỗ làm tại các quán bar và nhà hàng cũ.Bitcoin Store được cho là "cách an toàn và dễ sử dụng để giao dịch Bitcoin," giúp tạo ra các thương vụ lớn sinh lời hàng triệu USD.Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng trên thực tế, Bitcoin Store chưa bao giờ có giao dịch nào cũng như không hề có thương vụ lớn nào như tự ca ngợi.Năm 2015, tài khoản ngân hàng của Bitcoin Store bị cáo buộc nhận gần 250.000 USD giao dịch đến, trong số này không có giao dịch nào phản ánh thu nhập từ người tiêu dùng.Theo một báo cáo, 27 nhà đầu tư từ Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao ở bang New York ngày 16/6 vừa qua nhằm yêu cầu được hoàn trả hơn 3 triệu USD đã đổ vào Bar Works.Một nhóm nhà đầu tư khác cũng đã đệ đơn kiện tương tự chống Bar Works tại bang Florida./.