Liên doanh hàng không Pháp-Hà Lan Air France-KLM ngày 3/8 đã thông báo mở rộng vùng cấm bay quanh Triều Tiên đối với các chuyến bay của hãng.Quyết định được đưa ra sau vụ một máy bay chở khách của hãng bay qua khu vực này chỉ 10 phút trước khi một tên lửa đạn đạo liên lục địa () mà Triều Tiên phóng thử rơi xuống biển trong vụ thử ngày 28/7 vừa qua.Người phát ngôn Air France-KLM dẫn các dữ liệu thông tin chuyến bay do Nhật Bản cung cấp cho biết chuyến bay mang số hiệu AF293 của Air France, chở 323 hành khách từ Tokyo đi Paris, đã suýt trúng phải tên lửa ICBM của Triều Tiên khi tên lửa này trở lại tầng khí quyển và rơi xuống biển Nhật Bản ở vị trí cách đường bay khoảng 100 km. Rất may chuyến bay đã an toàn.Sau sự kiện trên, Air France-KLM đã quyết định mở rộng vùng cấm bay cách xa lãnh thổ Triều Tiên hơn, khiến các chuyến bay thẳng từ Pháp đến Tokyo và Osaka phải đi vòng và kéo dài hơn từ 10-30 phút tùy theo hướng.Hãng Air France-KLM cho biết: "Đây là một biện pháp cẩn trọng".Quyết định trên được đưa ra 3 năm sau vụ chuyến bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) bị trúng tên lửa khi bay qua vùng trời miền Đông Ukraine làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.Khu vực này khi đó đang xảy ra chiến sự và cho đến nay phía quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông vẫn đổ lỗi cho nhau trong vụ bắn tên lửa làm rơi chiếc máy bay này./.