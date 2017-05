Máy bay chiến đấu JH-7. (Nguồn: aeroflight.co.uk)

Theo Dailymail.co.uk, ngày 7/5, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng tải một đoạn băng hiếm hoi chiếu cảnh các máy bay chiến đấu JH-7 do nước này sản xuất đang tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông.Theo đoạn băng do kênh CCTV-13 đăng tải, một phi đội không xác định thuộc hạm đội Nam Hải đã tiến hành cuộc diễn tập nói trên.Máy bay JH-7 đã thực hiện nhiều nội dung diễn tập, trong đó có phát hiện và xua đuổi máy bay do thám quân sự nước ngoài, như những máy bay mà Mỹ cùng một số nước khác thường triển khai trong khu vực.Bên cạnh đó, các máy bay này cũng thực hiện nhiều bài tập phóng tên lửa và ném bom, nhằm "đảm bảo quân đội có thể chiến đấu và giành chiến thắng."Bản tin trên không tiết lộ thời điểm của vụ diễn tập. Tuy nhiên, CCTV cho hay các cuộc diễn tập trong năm 2017 được thiết kế theo hướng tăng cường mức độ thực tế, tập trung vào một số tình huống cụ thể, đưa các máy bay Trung Quốc đến những giới hạn về năng lực và phạm vi hoạt động.Theo hãng tin Tân Hoa xã, các máy bay JH-7 đã tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực đảo Hải Nam vào ngày 7/5./.