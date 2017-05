Ảnh minh họa. (Nguồn: Airplane-Pictures.net)

Mạng tin The Star cho hay, một đường băng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, sẽ bị dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới sau sự cố một chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) bị xịt lốp khi hạ cánh xuống đường băng này.MAS cho biết chiếc máy bay Boeing 738 mang số hiệu MH726 khởi hành từ Jakarta, Indonesia, khi hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur vào lúc 7 giờ 13 phút ngày 2/5 đã bị xịt hai lốp. Rất may vụ hạ cánh diễn ra an toàn, không có hành khách nào bị thương.Theo MAS, do thiếu máy bay, một số chuyến bay của hãng phải sử dụng chiếc máy bay nói trên. Chiếc máy bay này sẽ được thay thế bằng máy bay Airbus 330. MAS đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc./.