Truyền thông Nga dẫn một nguồn tin an ninh cho hay, các dữ liệu ban đầu cho thấy nguyên nhân máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi ở Sochi là do hỏng hóc kỹ thuật hoặc sai lầm của tổ lái.Những giả thiết chính của nguyên nhân vụ tai nạn Tu-154 bao gồm hỏng hóc kỹ thuật trên thiết bị hàng không và sai lầm khi cất cánh.Toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu hộ thuộc các đơn vị Không quân của Quân khu miền Nam tại địa bàn tỉnh Krasnodar và khu vực lân cận đã được huy động tham gia tìm kiếm máy bay.Theo giới chức hàng không và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đây không phải là một chuyến bay dân sự và Tu-154 là một trong những máy bay dân sự nhanh nhất được sử dụng phổ biến trong những điều kiện khắc nghiệt ở Bắc cực.Hãng RIA Novosti dẫn một nguồn tin an ninh cho hay, ngày 25/12, máy bay Tu-154 của Nga, biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh từ Sochi, có thể bị rơi ở khu vực miền núi thuộc vùng lãnh thổ Krasnodar, miền Nam nước Nga.Máy bay trên, chở khoảng 91 người, trong đó có 83 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, bị mất liên lạc với mặt đất khi đang bay trên Biển Đen.Theo nguồn tin, "những phát hiện ban đầu cho thấy Tu-154 đã tới Sochi từ sân bay Chkalovsky ở thủ đô Moskva để tiếp liệu. Rất có khả năng, máy bay này đã rơi trên khu vực miền núi thuộc vùng lãnh thổ Krasnodar."Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết nhóm tìm kiếm-cứu hộ phát hiện vị trí máy bay rơi trên Biển Đen, gần bờ biển Sochi./.