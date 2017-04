Poster phim "Tiếng vọng từ tường đá". (Nguồn: NPHCC)

Sau "Teminator Genesis" và "Me Before You", nữ diễn viên nổi tiếng với vai "Mẹ Rồng" của "Game of Thrones" Emilia Clarke lại tham gia dự án điện ảnh mới có tên "Tiếng vọng từ tường đá" (tựa gốc: Voice Frome The Stone).Bộ phim này vừa tung ra 2 clip hậu trường làm phim đầy thú vị, đặc biệt là hình ảnh hiếm hoi từ cảnh nóng của Emilia Clarke trong phimTheo nhà sản xuất của bộ phim, để xây dựng các cảnh quay mạo hiểm trên nền phông xanh, đoàn phim "Tiếng vọng từ tường đá" đã tuyển dụng hơn 50 họa sỹ thiết kế và hơn 100 nhân viên thi công phần trên của tòa lâu đài đúng theo từng nét lát gạch lẫn rong rêu hiện hữu trên đó​.Ngoài ra để có được những cảm xúc gắn kết chân thật, Emilia Clarke và nam diễn viên Marton Csokas đã phải nhắn tin, đi ăn tối và cùng đi xem phim mỗi ngày để nuôi dưỡng cảm xúc, thậm chí cả hai còn đến các phòng trưng bày tranh nổi tiếng tại Italy để có được cảm quan để thực hiện cảnh nóng trong phim.Bên cạnh đó nhà sản xuất cũng khẳng định cảnh nóng trong phim được lấy cảm hứng rất nhiều từ bộ phim kinh điển "Titanic."Nhưng với khác với việc nữ chính chỉ ngồi khỏa thân dùng đôi mắt giao tiếp với bạn diễn như trong tác phẩm của James Cameron, trong bộ phim này, đạo diễn cho phép Marton Csokas chạm tay lên lưng của Emilia Clarke để lấy cảm xúc, từ đó đường nét quyến rũ của “mẹ rồng Game of Thornes” đã được hiện lên trên giấy vẽ một các xuất thần qua bàn tay của bạn diễn nam.

Cảnh nóng trong phim.