Nguồn phóng xạ Iridio-192. (Nguồn: aristeguinoticias.com)

Ngày 24/4, Cơ quan bảo vệ dân sự thuộc Bộ Nội vụ Mexico đã đưa ra báo động tại chín bang sau khi một nguồn phóng xạ Iridio-192 bị đánh cắp tại bang miền Trung Jalisco.Trước đó, Cơ quan bảo vệ dân sự đã nhận được thông báo của Ủy ban quốc gia về an toàn hạt nhân về vụ trộm xe ôtô trở nguồn phóng xạ nguy hiểm trên vào hồi 3 giờ sáng ngày 23/4 (theo giờ địa phương) tại một công ty công nghệ ở quận San Pedro Tlaquepaque.Cơ quan này cảnh báo người dân trong trường hợp phát hiện nguồn phóng xạ trên không được mở bình bảo vệ, giữ khoảng cách bán kính an toàn 30m và thông báo ngay cho lực lượng chức năng.Đây là vụ đánh cắp nguồn phóng xạ thứ 9 tại Mexico trong vòng ba năm qua. Cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ nguồn phóng xạ bị đánh cắp trước đó.Chất phóng xạ có thể gây nguy hiểm cho con người nếu không được cách ly an toàn và có thể gây tổn thương vĩnh viễn hoặc tổn thương nặng đối với những người cầm hoặc tiếp xúc chỉ trong một thời gian ngắn.Theo cảnh sát Mexico, thủ phạm thường không nhận thức được mức độ nguy hiểm khi đánh cắp loại vật liệu này./.