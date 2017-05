Bơ được thu hoạch tại Uruapan, bang Michoacan, Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một sinh viên bang Monterrey, Mexico, đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt quả bơ, thân thiện với môi trường.Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Mexico (Conacyt) cho biết loại nhựa sinh học, do anh Scott Munguia sáng chế, được làm từ nguyên liệu thực vật nên tiến trình phân hủy rất nhanh so với nhựa thông thường làm từ hydrocarbon.Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt của quả bơ mà con người thường bỏ đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay được làm từ ngô - một trong những loại ngũ cốc chính của con người.Anh Munguia cho biết loại nhựa mới này không gây ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy sau khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc lượng vi khuẩn trong môi trường. Trong khi đó, nhựa thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự phân hủy.Tác động tới môi trường của việc sử dụng nhựa là một trong những thách thức ngày càng lớn đối với giới khoa học. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội nhựa châu Âu (Plastics Europe), tính đến hết năm 2013, sản lượng nhựa trên toàn thế giới đã lên tới 229 triệu tấn.Còn tại Mexico, dự kiến đến năm 2020, ngành công nghiệp nhựa của nước này sẽ tăng trưởng 15%/ năm, đồng nghĩa với việc sản lượng nhựa của nước này tăng thêm gần 11 triệu tấn mỗi năm.Mexico là nước sản xuất và xuất khẩu trái bơ hàng đầu trên thế giới, với sản lượng chiếm hơn 30% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới./.