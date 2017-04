Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ ngày 10/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/4, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết việc tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) - gồm ba nước Mexico, Mỹ và Canada - sẽ chậm so với kế hoạch do Thượng viện Mỹ chưa thông qua người đại diện thương mại của Mỹ tham gia đàm phán.Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ trưởng Ildefonso Guajardo cho biết việc Mỹ chưa chỉ định được đại diện của nước này sẽ làm chậm quá trình đàm phán NAFTA, dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2017 và kết thúc vào tháng 1/2018.Trước đó, ông Ildefonso Guajardo và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đều đánh giá nên hoàn thành tái đàm phán NAFTA trước năm 2018, năm sẽ diễn ra tổng tuyển cử tại Mexico.Hai bộ trưởng nhận định việc kéo dài đàm phán sang năm 2018 sẽ khiến việc đàm phán gặp khó khăn vì đan xen với bối cảnh chính trị tại Mexico.Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Robert Lighthizer làm đại diện thương mại của Washington tại bàn tái đàm phán NAFTA.Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ hiện vẫn chưa thông qua đề cử này.NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994, đã trở thành nền tảng trong mọi chính sách kinh tế của Mexico.Tuy nhiên, giới chức Mexico tuyên bố quốc gia này có thể rời khỏi NAFTA nếu không đạt được lợi ích trong khi tái đàm phán.Ngày 1/2 vừa qua, Mexico đã bắt đầu khởi động tư vấn chính thức với lĩnh vực tư nhân trong vòng 90 ngày nhằm xác định các yếu tố và điều kiện cần thiết trên bàn tái đàm phán NAFTA.Mỹ hiện là đối tác thương mại số 1 của Mexico. Hơn 80% hàng hóa xuất khẩu của Mexico là sang Mỹ và ngược lại 46% nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh từ quốc gia láng giềng phía Bắc.Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi), trong năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 525,11 tỷ USD, với thặng dư 63,192 tỷ USD nghiêng về phía Mexico./.