Ngày 16/1, một vụ xả súng đã xảy ra tại lễ hội âm nhạc điện tử BPM tại khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen ở Mexico, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và kéo theo một vụ giẫm đạp.Theo Thị trưởng thành phố Cancun Cristina Torres, 15 người đã bị thương, trong đó có nhiều số người bị thương do giẫm đạp, sau khi một đối tượng xả súng vào câu lạc bộ Blue Parrot (Vẹt Xanh) đang diễn ra lễ hội âm nhạc điện tử BPM.Trong một tuyên bố, ban tổ chức lễ hội BPM cho biết vụ xả súng chỉ do một đối tượng thực hiện.Vụ việc bắt đầu xảy ra trên tuyến phố 12 trước cửa câu lạc bộ Blue Parrot.Ba thành viên của đội an ninh đã thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ những vị khách bên trong câu lạc bộ.Câu lạc bộ Blue Parrot là một trong những địa điểm diễn ra lễ hội âm nhạc BPM kéo dài 10 ngày tại khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen - một điểm du lịch hiếm khi xảy ra bạo lực so với các khu vực khác ở Mexico.Hiện, công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành./.