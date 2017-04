Midu trong những trang phục mới nhất của thương hiệu thời trang Lalla.

Vóc dáng mảnh mai, vẻ đẹp nhẹ nhàng như sương khói, tưởng như Midu là một tiểu thư yếu đuối luôn cần sự che chở, nhưng thực ra Midu là một cô gái mạnh mẽ với cách sống tích cực, lạc quan và đặc biệt đam mê kinh doanh. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Midu đang sở hữu thương hiệu thời trang Lalla và “làm ăn” khá thành công.Cùng Đẹp tìm hiểu phương châm kinh doanh và lý tưởng sống của cô gái đầy nội lực - Midu.- Giữa thời điểm tưởng như Midu đang đau buồn vì chuyện tình cảm thì người hâm mộ lại thấy bạn tất bật chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang Lalla - đó là kế hoạch từ trước hay Midu lấy công việc để quên đi nỗi buồn?Mở một thương hiệu thời trang thiết kế cho riêng mình là kế hoạch tôi đã ấp ủ từ lâu nhưng mãi đến sau này khi có nhiều thời gian hơn tôi mới có thể bắt tay vào thực hiện. Công việc bây giờ với tôi là niềm vui và cũng là đam mê, là động lực để tôi đạt được những mục tiêu đề ra trong cuộc sống.- Thực ra, đã bao giờ Midu bị tâm trạng buồn đó làm ảnh hưởng đến công việc? Midu đã học cách tĩnh tâm thế nào để có thể cho ra mắt thương hiệu Lalla long lanh và chỉn chu giữa “tâm bão” mà không một lời than thở?Ai cũng có những khó khăn và buồn vui của riêng mình, quan trọng là biết cân bằng mọi thứ và vượt qua. Tôi cũng là một cô gái nhạy cảm nên cũng dễ buồn vu vơ lắm. Mỗi khi buồn tôi chỉ nghĩ, nếu hạnh phúc là vị ngọt thì nỗi buồn như hạt muối, muốn vị ngọt thêm đậm đà thì bỏ thêm vài hạt muối cũng không sao. Có buồn có vui mới tạo ra những gia vị của cuộc đời. Vậy nên trong những lúc buồn hay khó khăn tôi hay nghĩ cách để giải quyết vấn đề thực tế hơn là ngồi than thở.- Năm 2008 đã từng có cửa hàng thời trang kinh doanh khá thành công, nhưng vì sao Midu dừng lại?Thời gian đó tôi còn trẻ và quá bận rộn với những dự án phim cũng như phải đi học nên công việc vô tình thành áp lực. Lúc đó tôi nghĩ, thôi thì tiền có thể từ từ kiếm, cứ tập trung học và nắm bắt những cơ hội trong điện ảnh trước. Sau này khi nào có nhiều thời gian hơn vẫn có thể tiếp tục kinh doanh thời trang như mình yêu thích. Và quả thật sau bao nhiêu năm quay lại với việc kinh doanh thời trang tôi cảm thấy mình tự tin và vững chãi hơn rất nhiều.- So với thời điểm năm 2008, phong cách thời trang và phương châm kinh doanh của Midu có gì khác biệt?Khác chứ, khác nhiều lắm. Ngày trước thời trang của tôi hướng nhiều đến sự nữ tính, bây giờ thương hiệu Lalla của tôi vẫn tôn vinh nữ tính nhưng đi đôi với thanh lịch và hiện đại. Đơn giản, thoải mái cũng là tiêu chí trong các sản phẩm của Lalla để các khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với thương hiệu hơn.- Phải chăng cứ nổi tiếng, xinh đẹp, ăn mặc có gu là kinh doanh thời trang sẽ thành công nên hiện nay mới có nhiều người đẹp của showbiz chuyển sang kinh doanh tay ngang, bằng chứng là Midu cũng đã trở lại với thương hiệu thời trang mới sau một thời gian dừng lại?Kinh doanh thời trang đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Quan trọng nhất là biết nắm bắt thị trường và tâm lý của đối tượng khách hàng mà thương hiệu mình hướng đến. Mình làm trang phục để cho mọi người mặc được, nên không phải bản thân mình nổi tiếng hay xinh đẹp là người ta mặc đồ của mình đâu. Đồ của mình làm ra khách mặc vào phải thấy họ đẹp hơn, có gu hơn và giá sản phẩm hợp túi tiền họ mới chọn lựa. Mang thương hiệu cá nhân ra để PR cũng không phải là chiến lược của tôi, có nhiều khách đến với Lalla vẫn không biết đó là của tôi mà, họ thấy thích và phù hợp thì mua thôi (cười).- Trải qua hai lần kinh doanh thời trang, chị thấy việc gì là khó khăn và “đau đầu” nhất?Nhân sự luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu nhất. Vì công việc nghệ thuật của tôi cũng khá bận rộn nên thương hiệu Lalla buộc phải có một team thật mạnh để vận hành, vấn đề nhân sự ra vô và thay đổi luôn gây cho tôi những khó khăn nhất định. Tiêu chí chọn người của tôi vẫn là tìm kiếm những người có tài, có tâm để cùng xây dựng và phát triển thương hiệu. Vì vậy tôi đối xử với nhân viên nghiêm khắc nhưng tình cảm, mọi người làm việc với nhau như một đại gia đình.- Sau quãng thời gian dài kinh doanh thời trang, cô gái Midu rút ra những bài học gì trong “làm ăn”?Tôi đã rút ra được bài học cho bản thân rằng: “Đừng nghĩ cuối đường là ngõ cụt, đi đến cuối đường bạn sẽ hồi sinh." Con người khi bị đưa vào những tình huống xấu nhất đó là khó khăn nhưng cũng chính là cơ hội để trở mình và vươn lên. Trong kinh doanh hay trong cuộc sống, các bạn trẻ đừng thấy khó đã nản lòng, hãy xem cái khó là cơ hội để thể hiện bản thân, vượt qua được nó bạn sẽ đứng vững và mạnh mẽ hơn.- Đến bây giờ, thu nhập chính của Midu là từ kinh doanh hay từ những hoạt động nghệ thuật? Thu nhập đó đủ giúp cho Midu có cuộc của một công chúa chứ?Thu nhập từ kinh doanh và nghệ thuật của tôi cũng song song với nhau. Thời điểm hiện tại thu nhập của tôi ổn định và khá tốt. Thu nhập đó tôi dùng để mua thêm bất động sản cũng là một hình thức tích luỹ tài sản cho bản thân mình sau này.- Vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh, một ngày của Midu diễn ra thế nào?Tôi bắt đầu một ngày với bữa ăn nhẹ và tách trà vào sáng sớm. Nếu không bận đi quay thì tôi sẽ họp team thiết kế và mọi người thường đưa ý tưởng và làm việc đến trưa. Sau giờ nghỉ trưa tôi sẽ ra cửa hàng để xem xét sản phẩm. Buổi chiều thường là thời gian dành cho team marketing để đề ra những chiến lược triển khai lookbook, chương trình khuyến mãi hoặc kênh bán hàng riêng.- Nhiều cô gái cho rằng, còn trẻ, còn đẹp, hãy cứ vui chơi, làm những gì mình thích để tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất đó, bởi có tuổi trẻ và sắc đẹp là có tất cả rồi, chưa kể có ý kiến cho rằng, sắc đẹp cũng là một tài năng. Quan điểm của Midu thì sao?Cũng phải chia sẻ rằng, bản thân tôi là một cô gái sống khá thực tế, nhưng không phải thực dụng nhé. Bên cạnh việc trẻ đẹp thì muốn thoải mái vui chơi chúng ta còn cần có tiền nữa các bạn ạ vì “trên đời không có bữa ăn nào miễn phí." Hoặc là chúng ta thích chờ đợi “bữa ăn miễn phí," còn không thì phải lao động để kiếm tiền.Nên nhớ thành công không phân biệt đẹp xấu, cái đẹp có thể sẽ giúp bạn được ưu ái trong nhất thời, nhưng để thành công trong công việc và cuộc sống là cả một quá trình bạn không ngừng học hỏi cố gắng. Vậy nên còn trẻ hãy nỗ lực không ngừng, phát triển bản thân, tích luỹ tài sản và dùng một phần số tiền mình kiếm được để vui chơi, du lịch. Cuộc sống lúc đó sẽ chủ động, trọn vẹn và ý nghĩa hơn.- Đến bây giờ nhiều người vẫn gọi Midu là hotgirl dù chị khá thành công trong hoạt động nghệ thuật và cả ở lĩnh vực kinh doanh. Chị định hướng công việc của mình ra sao và muốn được gọi ở danh xưng nào?Chúng ta vẫn hay nhắc đến và ngưỡng mộ những quý bà thành đạt, còn tôi, tôi nghĩ tại sao chúng ta không dành những cơ hội cho người trẻ, và tại sao lại không thể có hotgirl thành đạt nhỉ? Đã đến lúc phá bỏ những giới hạn và định kiến trong suy nghĩ của mỗi người về điều đó, có thể tôi vẫn sẽ là hotgirl, nhưng thành công ở những lĩnh vực mà tôi theo đuổi, điều đó cũng không có gì đáng buồn hay thất vọng cả. Giá trị của con người nằm ở bên trong chứ không phải là lớp áo bên ngoài mà xã hội khoác lên cho họ.- Cảm ơn Midu đã chia sẻ với Đẹp, chúc Midu luôn thành công!