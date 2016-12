Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hà My/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều 22/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.Dự báo tối và đêm 22/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.Ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Hà Nội đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở khu vực phía Đông Philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Nock-ten, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-30 km/giờ, đang có xu hướng mạnh dần lên và hướng về phía Biển Đông.Ngoài ra từ ngày 26/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Cảnh báo, từ ngày 26/12 ảnh hưởng của không khí lạnh, hoàn lưu cơn bão Nock-ten sẽ gây thời tiết xấu trên biển Đông, từ ngày 27-31/12 ở các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300 mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.Dự báo thời tiết các khu vực đêm 22 ngày 23/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 45-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C; có nơi trên 26 độ C.Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.