(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tại miền Bắc do vẫn liên tiếp xuất hiện thêm các hình thế gây mưa nên trời mưa dai dẳng.Hiện ngoài rãnh thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên 1 giờ ngày 21/7 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to như Phù Yên (Sơn La) 153mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 121mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 69mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 79mm, Quỳnh Lưu 55mm...Dự báo trong ngày và đêm nay (21/7), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm.Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Chiều tối qua (20/7), một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to từ 20 - 40mm.Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân) như: Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ, Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn (trước cửa ga Hà Nội), Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thụy Khuê, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Vương Thừa Vũ, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Văn Thái…Tại Nam Bộ, do ảnh hưởng có gió Tây Nam hoạt động mạnh nên trong hôm nay dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Từ trưa, chiều có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 60-96%.Chiều hôm qua (20/7), cơn mưa như trút vào giờ tan tầm tại Sài Gòn cũng đã làm hàng loạt tuyến phố ngập sâu trong nước, xe cộ chết máy hàng loạt, giao thông rối loạn./.