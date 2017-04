Trạm thu phí cầu Bến Thủy. (Ảnh: Cienco 4)

Mặc dù nguồn vốn đầu tư "rót" vào phát triển hạ tầng giao thông còn hạn hẹp và việc miễn giảm phí cho người dân xung quanh trạm BOT Bến Thủy vừa qua nhưng Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) vẫn đặt kỳ vọng vào doanh thu và lợi nhuận tăng hơn so với năm 2016.Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Cienco 4 vào ngày 22/4, phía Cienco 4 đã đặt ra các chỉ tiêu trong năm nay như giá trị sản lượng đạt 8.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện (trước thuế) đạt 210 tỷ đồng… trong khi doanh thu năm 2016 của doanh nghiệp này đạt 5.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng.Về đầu tư dự án, phía Cienco 4 cũng tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai để đưa vào khai thác thu hồi vốn đúng kế hoạch đề ra; tổ chức thi công các dự án mới đúng tiến độ; kêu gọi vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau trong xã hội kể cả trong nước và nước ngoài qua các hình thức liên doanh, liên kết, phát hành trái phiếu...Tổng công ty sẽ mở rộng thị trường bằng cách củng cố và phát triển thị trường xây dựng sân bay, cảng biển, metro, mở rộng sang hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng…Ngoài ra, Cienco 4 chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ lên 1.500 tỷ đồng và thực hiện niên yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 31/3 vừa qua, Cienco4 có 816 cổ đông trong đó không có cổ đông Nhà nước và không có cổ đông nước ngoài, 4 cổ đông là tổ chức nắm giữ 62.819.759 cổ phần (tương đương 62,82% vốn điều lệ), 812 cổ đông cá nhân nắm giữ 37.180.241 cổ phần (tương đương 37,18% vốn điều lệ), 736 cổ đông nội bộ nắm giữ 31.725.341 cổ phần (tương đương 31,73% vốn điều lệ), 80 cổ đông ngoài nắm giữ 68.274.659 cổ phần (tương đương 68,27% vốn điều lệ).Cienco 4 là nhà đầu tư các dự án theo hình thức BOT như dự án cầu Yên Lệnh, dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thuỷ- tuyến tránh Hà Tĩnh… Đây là những dự án đã mang lại những thành tựu vượt trội trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.Trước đó, nhiều người dân Hà Tĩnh, Nghệ An đã phản đối việc thu phí của Cienco 4 với lý do không đi đường BOT nhưng vẫn phải nộp phí.Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cienco 4 không thu phí các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Xe buýt cũng được miễn phí khi lưu thông qua trạm thu phí này. Thời gian thực hiện kể từ ngày 24/4 tới./.