Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: MobiFone)

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình kinh doanh đa dịch vụ với mục tiêu đạt doanh thu 5 tỷ USD vào năm 2020.Thông tin trên được đại diện MobiFone đưa ra bên lề Hội nghị Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 được tổ chức tại trụ sở của đơn vị này ngày 27/12.Trong năm 2016, MobiFone đã dồn lực xây dựng hạ tầng, phát triển mới gần 10.000 trạm 3G, triển khai xong mạng đường trục cáp quang Bắc-Nam. Đường trục này được xây dựng với công nghệ hiện đại, tiên tiến, bảo đảm an ninh bảo mật với băng thông lên đến 300Gbps không chỉ đáp ứng nhu cầu truyền dẫn cho MobiFone mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia trong trường hợp khẩn cấp.Kết thúc năm, doanh thu toàn MobiFone đạt 38.439 tỷ đồng, vượt 7,2% kế hoạch, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015; lợi nhuận đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 25,6%, nộp ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 4.539 tỷ đồng. Thương hiệu MobiFone tăng 76% so với năm 2015, đứng thứ 4 trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance đánh giá.(Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận của MobiFone năm 2015 và 2016).