Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội đồng Thành viên MobiFone Lê Nam Trà cắt băng khánh thành cây cầu Giồng Tràm tại xã Mỹ Quý Tây. (Nguồn: MobiFone)

Những cây cầu do MobiFone trao tặng sẽ góp phần chia sẻ khó khăn trong việc đi lại của bà con vùng khó. (Nguồn: MobiFone)

Hôm qua (26/4), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức khánh thành, bàn giao 4 cây cầu giao thông nông thôn tại huyện Đức Huệ của địa phương này.Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án xây cầu nông thôn mới do MobiFone tài trợ nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con nông dân vùng sâu, vùng xa của Đồng bằng sông Cửu Long.Các cây cầu được xây dựng tại xã nghèo Mỹ Thạnh Bắc và Mỹ Quý Tây của huyện Đức Huệ. Đây là hai xã nghèo của huyện biên giới này, có giao thông khó khăn, nhiều nơi người dân phải qua sông trên những cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, hoặc bằng cầu tạm thô sơ không đảm bảo an toàn, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.Tháng 10/2016, MobiFone đã ký kết hợp tác với Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ xây dựng 10 cây cầu cho các địa phương khó khăn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngay khi được cơ quan chức năng tại Long An phê duyệt thiết kế, MobiFone triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất để hoàn thành và bàn giao cho địa phương sớm đưa các cây cầu vào sử dụng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của bà con nông dân.Những cây cầu mới do MobiFone xây dựng có chiều rộng 4,5m, tải trọng 2,5 - 3,5 tấn, dài 12,5m thay thế cho những cây cầu cũ nhỏ hẹp. 6 cây cầu còn lại đang được MobiFone tích cực triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trước 30/6.Những năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, công tác an sinh xã hội với nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ người dân, học sinh vùng khó khăn, vùng như trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trao học bổng, sách vở cho học sinh, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt... đã trở thành những hoạt động thường xuyên của MobiFone.Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao cầu, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chia sẻ, đây là những công trình phục vụ dân sinh hết sức ý nghĩa, chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đối với nhân dân huyện biên giới Đức Huệ, Long An.“Mong ước của MobiFone không chỉ là xây dựng những cây cầu cho bà con nông dân huyện biên giới Đức Huệ, mà với khả năng và tiềm lực của một doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin, MobiFone mong được đem những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học 4.0 về với bà con nông dân vùng sâu vùng xa, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định an ninh quốc phòng vùng biên giới. Hy vọng những cây cầu mới do MobiFone tài trợ xây dựng sẽ góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, tăng cường giá trị hàng hóa, nông sản, giúp người dân tăng cường kết nối, giao thương, khơi dậy tiềm năng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long,” ông Trà chốt lại./.