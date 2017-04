Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại điểm bầu cử sớm ở Eau Claire, Wisconsin ngày 1/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Nga ngày 20/4 đã báo bỏ thông tin mà hãng Reuters đăng tải trước đó cho rằng một nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ Nga dưới sự điều hành của Tổng thống Vladimir Putin đã lên kế hoạch nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng ủng hộ ông Donald Trump.Reuters hôm 19/4 dẫn 7 nguồn tin từ giới chức Mỹ - những người đã có được hai tài liệu mật của Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS) có trụ sở tại Moskva.RISS đã đưa ra khuôn khổ và cơ sở mà tình báo Mỹ kết luận là nỗ lực tăng cường của Moskva can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 8/11/2016.Ngày 20/4, RISS đã ra thông báo tuyên bố thông tin trên là không đúng.Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng không nên để ý đến những thông tin dựa trên các nguồn giấu tên.Ông Peskov nói: "Tôi không biết gì về điều này, tôi chỉ có thể nói rằng 7 nguồn tin giấu tên không đáng giá bằng một nguồn tin thật."Cho tới nay, các cuộc điều tra của Quốc hội và Cục điều tra liên bang (FBI) Mỹ về sự can thiệp của Nga vẫn chưa đưa ra được bằng chứng công khai nào về việc các trợ lý của ông Trump thông đồng với nỗ lực của Moskva nhằm thay đổi kết quả kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ./.