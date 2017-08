Một bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng.



Theo thông tin ban đầu, sáng 4/8, một bệnh nhi khoảng 1 tuổi được một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đưa đến Bệnh viện Việt Nam-Cuba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ.



Bệnh viện Việt Nam-Cuba đã thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức cho bé trai rồi tiếp tục chuyển bệnh nhi tới Bệnh viện Xanh Pôn.



Trưa cùng ngày, bé trai được Bệnh viện Xanh Pôn chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, qua kiểm tra, các bác sỹ xác định não của bệnh nhi cũng bị tổn thương.



Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho bệnh nhi chiếu chụp cắt lớp để phát hiện những tổn thương bên trong cơ thể, nhằm can thiệp y học sớm, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng.



Cũng theo Công an quận Đống Đa, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương về vụ việc trên, Công an phường Láng Thượng và các lực lượng chức năng của Công an quận Đống Đa đã xác minh thông tin, tổ chức các bước điều tra làm rõ vụ việc.



Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc thì đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.



Hiện Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhân thân của cháu bé và nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người bệnh nhi./.