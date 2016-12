(Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN)

Bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tại huyện Ea Súp tử vong nghi do viêm màng não mô cầu.Bệnh nhân là bé gái hơn 4 tháng tuổi, con của chị Đ.T.V, ở thôn 14, xã vùng sâu Cư K’bang, huyện Ea Súp.Trước đó, ngày 16/12, cháu bé được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Cư Kbang để tiêm chủng thường xuyên.Sau khi kiểm tra sức khỏe, phát hiện cháu bé đang bị sốt, cán bộ y tế xã Cư K’bang chỉ định hoãn tiêm để theo dõi.Chiều 16/12, cơ thể cháu bé xuất hiện nhiều vết ban bầm tím nên được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp để theo dõi điều trị.Đến 19 giờ cùng ngày, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng tím tái toàn thân, thở yếu và được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết do viêm màng não mô cầu.Đến 22 giờ ngày 16/12, cháu bé đã tử vong. Qua kiểm tra cận lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk phát hiện bệnh nhân có vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis).Ngay sau khi phát hiện trường hợp bé gái hơn 4 tháng tuổi tử vong nghi do viêm màng não mô cầu, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành điều tra tình hình dịch bệnh tại cộng đồng; điều trị dự phòng bằng thuốc kháng sinh Azithromycin cho người tiếp xúc với bệnh nhân.Trung tâm thực hiện phun hóa chất ChloraminB xử lý môi trường tại địa bàn thôn nơi gia đình bệnh nhân sinh sống; hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Ea Súp và Trạm Y tế Cư K’bang đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh./.