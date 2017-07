Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: scmp.com)

Giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) ngày 21/7 cho biết một người đàn ông Hong Kong đã bị nhiễm virus viêm não Nhật Bản do truyền máu.Nhà chức trách cho rằng đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới nhiễm bệnh viêm não Nhật Bản theo cách này.Nạn nhân là một người đàn ông 52 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật ghép tạng tại bệnh viện Queen Mary vào tháng Năm vừa qua và được chuyển sang bệnh viện Grantham để phục hồi.Sau khi được truyền máu vào đầu tháng này, bệnh nhận đã có triệu chứng sốt, co giật và rơi vào hôn mê. Bệnh nhâu sau đó đã được chuyển qua khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Queen Mary và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.Người điều hành Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Wong Ka-hing cho biết kết quả xét nghiệm mẫu máu hiến tặng cho thấy dương tính với virus viêm não Nhật Bản và loại virus này có cùng bộ gen với virus trong người bệnh nhân.Điều này khiến nhà chức trách đi đến kết luận rằng nguyên nhân lây nhiễm là do truyền máu. Theo quan chức này, đây là trường hợp chưa có tiền lệ và người hiến máu đã không có biểu hiện của bệnh.Tại châu Á, mỗi năm có hàng chục nghìn người mắc bệnh viêm não Nhật Bản, căn bệnh có vắcxin để phòng ngừa song lại không có thuốc chữa, mà chỉ có thuốc để giảm nhẹ triệu chứng và ổn định sức khỏe của bệnh nhân.Căn bệnh này thường lây sang người qua đường muỗi đốt. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này có thể lên đến 30% với những người có triệu chứng. Khoảng 30% những người sống sót phải chịu di chứng về trí tuệ, hành vi và thần kinh như bị liệt, hay co giật và mất khả năng nói.Trước đó, khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) từng ghi nhận hai trường hợp nhiễm viêm não Nhật Bản lần lượt vào năm 2015 và 2016. Ca nhiễm bệnh mới nhất là trường hợp thứ hai trong năm nay tại Hong Kong./.