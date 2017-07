Từ trước đến nay, nguyên nhân duy nhất gây bệnh này ở người được cho là bị bọ cắn. (Nguồn: Pixabay)

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 25/7 cho biết một phụ nữ ở nước này đã tử vong do nhiễm loại virus SFTS nguy hiểm hồi năm ngoái sau khi bị một con mèo hoang cắn.Đây có thể là trường hợp lây truyền bệnh này từ động vật sang người đầu tiên trên thế giới.Theo Bộ trên, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đã tử vong khoảng 10 ngày sau khi bị một con mèo hoang ốm yếu cắn trong lúc mang con vật đến bệnh viện thú y.Các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy người phụ nữ này đã mắc hội chứng SFTS, loại bệnh do nhiễm virus từ một số loại bọ ký sinh. Từ trước đến nay nguyên nhân duy nhất gây bệnh này ở người được cho là bị bọ cắn.Tuy nhiên, ở trường hợp nói trên, bệnh nhân không có vết bọ cắn, vì vậy giới chức y tế Nhật Bản kết luận rằng con mèo hoang đã nhiễm bệnh do bị bọ cắn và sau đó virus đã truyền sang người phụ nữ này. Như vậy, đây có thể là trường hợp đầu tiên lây bệnh từ động vật nhiễm bệnh sang người.Trước đó, từng có báo cáo về các trường hợp lây nhiễm virus này từ người sang người qua tiếp xúc máu.SFTS là hội chứng sốt cấp tính giảm tiểu cầu. Người bệnh có các triệu chứng sốt cao, nôn ói và tiêu chảy. Đây là căn bệnh tương đối mới, với các ca nhiễm bệnh đã được xác nhận ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.Tại Nhật Bản, ca nhiễm đầu tiên được xác nhận năm 2013 và đến nay đã có 266 trường hợp nhiễm, trong đó 57 trường hợp tử vong.Hiện chưa có thuốc chữa trị hoặc vaccine phòng chống bệnh này mà chỉ có các liệu pháp điều trị triệu chứng. Năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt SFTS vào danh sách các bệnh truyền nhiễm cần quan tâm nghiên cứu đặt biệt nhằm ngăn chặn khả năng bùng phát dịch trong tương lai./.