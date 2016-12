Một số thành tựu đối ngoại trên lĩnh vực quyền con người 2016

Chủ động giới thiệu và thúc đẩy các sáng kiến về quyền con người tại các diễn đàn đa phương

- Chủ trì giới thiệu Nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu và quyền trẻ em tại Hội đồng nhân quyền Khóa 32 tháng 6/2016, được thông qua bằng đồng thuận với hơn 117 nước đồng bảo trợ.- Tổ chức các tọa đàm thúc đẩy môi trường làm việc cho người khuyết tật; bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên biển; giáo dục phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.- Cùng với Mỹ tổ chức trình chiếu, giao lưu với đoàn làm phim “Chau, beyond the lines” (về cuộc đời họa sĩ nhiễm chất độc da cam Lê Minh Châu) tại Hội nghị “Công ước về quyền của người khuyết tật”.