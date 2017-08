Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8.Sáng 1/8, Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Mozambique, Carlos Agostinho do Rosario và đoàn đại biểu Mozambique đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón.Trước đó, Thủ tướng Mozambique đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Ngài Carlos Agostinho do Rosario, Thủ tướng Mozambique trong bầu không khí thân tình và hữu nghị.Dự hội đàm, về phía Việt Nam có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, Lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Giao thông Vận tải.Về phía Mozambique có Đại sứ Mozambique tại Việt Nam, lãnh đạo và đại diện các Bộ: Ngoại giao và Hợp tác, Nông nghiệp và An ninh lương thực, Đất đai, Môi trường và Phát triển Nông thôn.Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Mozambique lần đầu thăm chính thức Việt Nam, coi đây dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm Mozambique của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 3/2016.Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique đang phát triển tốt đẹp trong đó có hợp tác song phương sâu sắc trên một số lĩnh vực.Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của nhân dân Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cũng như những nỗ lực cải cách của Mozambique trong thời gian qua, đặc biệt nỗ lực vượt qua khó khăn trong hai năm 2015-2016.Về quan hệ chính trị, hai bên nhất trí duy trì truyền thống trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Hai nhà lãnh đạo dành thời gian trao đổi về các thách thức mà hai nước đang phải đối mặt về an ninh, chính trị và kinh tế.Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí hai bên cùng nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và hợp tác ở các khu vực và trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Mozambique ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2020-2021) và ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO (2017-2021).Về thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của Liên doanh đầu tư viễn thông Movitel giữa Tập đoàn Viettel Việt Nam và Công ty đầu tư SPI của Mozambique và Dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và thực phẩm của Việt Nam tại Mozambique.Phía Mozambique mong muốn tập đoàn Viettel mở rộng kinh doanh và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như thương mại, dầu khí, vận tải biển, chế biến nông sản, thủy sản... nhằm sớm đạt được các mục tiêu thương mại-đầu tư mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.Hai bên phấn đấu đưa Mozambique trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi Nam Sahara và Việt Nam trở thành cầu nối của Mozambique với khu vực Đông Nam Á.Cũng trong chuyến thăm, Việt Nam nhất trí sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực mà Mozambique có nhu cầu như phòng chống thiên tai, dự báo thời tiết, ứng phó biển đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, trao đổi chuyên gia và an ninh-quốc phòng và đề nghị Mozambique sớm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở kho ngoại quan, phát triển kênh phân phối cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique./.