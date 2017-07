Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario và Thượng tướng Phạm Ngọc Minh chụp ảnh cùng các đại biểu. (Nguồn: mod.gov.vn)

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique do Ngài Carlos Agostinho do Rosario, Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam.Tiếp đoàn có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn…Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario tới thăm Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và cho biết Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra.Để chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ngay từ năm 1996, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, gồm 21 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch và lực lượng quân đội là lực lượng nòng cốt tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.Trong 10 năm gần đây, Ủy ban đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 3,5 triệu phương tiện, với gần 18 triệu người biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh; huy động hơn 2,1 triệu lượt người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và đã tìm kiếm cứu nạn hơn 34.000 người.Chính phủ Việt Nam có quan điểm chỉ đạo khi ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là lấy phòng tránh là chính, duy trì ứng trực 24/24 giờ huy động mọi nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó thảm họa, hỗ trợ nhân đạo…Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario cho biết Mozambique là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và mong muốn, dựa trên quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống hai nước, thời gian tới, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam có thể hợp tác với Mozambique trong việc tìm hiểu mô hình tổ chức ứng phó các loại hình thiên tai và sự cố; đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động ứng phó thiên tai, sự cố khai thác hầm, mỏ…Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosario và các đại biểu đã thăm Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn thuộc Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam./.