Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23/7, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ không vượt quá 34 độ C.Khu vực phía Tây Bắc Bộ, gió nhẹ, độ ẩm 66-96%. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ cao nhất 31- 34 độ C. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.Trên sông Thao mực nước tại Lào Cai sẽ xuống, mực nước tại Yên Bái sẽ duy trì ở mức đỉnh lũ 32,0m (báo động 3), sau đó xuống. Đến sáng nay (23/7) mực nước tại Lào Cai có khả năng xuống mức 79,80m (mức báo động 1: 0,2m); tại Yên Bái có khả năng xuống mức 31,30m (trên báo động 2 là 0,30m).Mực nước sông Chảy tại Bảo Yên tiếp tục xuống. Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam tiếp tục biến đổi chậm; sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên chậm. Đến 19 giờ ngày 23/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,30m. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh. Đến 7giờ ngày 24/7 mực nước tại Hà Nội sẽ ở mức 7,80m..Xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57- 95%. Nhiệt độ cao nhất 31- 34 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-95%. Nhiệt độ cao nhất 31- 34 độ C.Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Plâyku, Buôn Ma Thuột đến Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ 28-33 độ C./.