Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ đêm 1/8 đến sáng 2/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, lượng mưa lên đến trên 100mm gây sạt lở đất, đá ở nhiều nơi, làm 2 người mất tích.Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2/8, hai bố con ông Giàng A Dính và Giàng A Thang, ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè bị đất, đá sạt lở vùi lấp mất tích khi đang trên đường đi làm nương.Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền huyện Mường Tè đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng, máy móc tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa, cộng với khối lượng đất đá sạt lở lớn, nên đến cuối giờ sáng 2/8, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.Mưa lớn trên địa bàn huyện Mường Tè cũng gây sạt lở, cuốn trôi hơn 2ha đất nông nghiệp, gần 2 tấn thóc và nhiều gia súc, gia cầm của người dân.Về công trình giao thông, mưa lớn đã gây sạt lở, ách tắc giao thông cục bộ trên nhiều tuyến đường ở các xã Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Pạ, Pa Ủ, Vàng San, Nậm Khao, với khối lượng đất, đá lên đến gần 10.000m3.Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè cho biết hiện, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng xuống địa bàn để tổ chức tìm kiếm, thăm hỏi gia đình nạn nhân mất tích.Ngoài ra, huyện đã huy động các phương tiện và nhân lực phối hợp với lực lượng tại chỗ thu dọn đất đá do sụt sạt trên các tuyến đường để thông tuyến tạm thời, giải quyết việc đi lại cho người dân; đồng thời tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.Hiện đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Ngọc An đã tới hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích, kịp thời động viên viên, thăm hỏi người nhà nạn nhân./.