Trẻ em bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ ngày 5/8. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTTXVN)

Các cán bộ ngành Nông nghiệp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, thiên tai trên cả nước đã làm 106 người chết và mất tích, 1.019 nhà bị sập, đổ trôi; tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.000 tỷ đồng.Trong số đó, riêng lũ quét, sạt lở đất trong các ngày 2-3/8 vừa qua tại Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đã làm 31 người chết và mất tích, 21 người bị thương và 228 nhà bị sập đổ, cuối trôi; tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 800 tỷ đồng.Do đó, để góp phần chia sẻ những mất mát với đồng bào bị thiệt hại tại các huyện Mường La (Sơn La), Mù Căng Chải (Yên Bái) và các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng nay (7/8), Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Tổng số tiền quyên góp và ủng hộ trong đợt phát động này là hơn 1 tỷ đồng.Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, từ đầu tháng Sáu đến nay, trên cả nước đã có mưa vừa và mưa to, trong đó khu vực miền núi phía Bắc có mưa lớn, liên tục và kéo dài, một số nơi có lượng mưa rất lớn lên đến trên 2.000mm.Mưa lớn đã gây lũ ở mức báo động 3 ở thượng nguồn các sông suối và dưới mức báo động 1 ở hạ du. Đặc biệt, từ đêm 2/8 đến rạng sáng ngày 3/8, do mưa lớn cục bộ nên lũ quét, sạt lở đất rất nghiêm trọng xảy ra trên suối Nậm Păm thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La và suối Nậm Kim, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái."Trước diễn biến thiên tai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các bộ ngành và địa phương đã chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó, song thiệt hại về người và tài sản vẫn còn rất lớn," Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho hay.Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho rằng, theo người dân huyện Mường La (Sơn La), đây là trận lũ ống, lũ quét lịch sử 70 năm qua trên dòng suối Nậm Păm dài 8km. Dòng suối này trước đây có dòng chảy, nhưng sau ngày mùng 3/8 đã trở thành một bãi đá dày 2-3m, cho thấy tính khốc liệt của trận lũ quét chưa từng có nơi đây.Theo Bộ trưởng, từ đầu tháng ​Sáu cho đến ngày 17/7, riêng miền núi phía Bắc liên tục có mưa với lượng lớn, kéo dài. Đây là một điều bất bình thường. Có những điểm đo mưa, tổng lượng mưa những ngày đầu vụ trong mùa mưa bão đã cao hơn bình quân của cả năm trước, đặc biệt vùng Tây Bắc.Bởi vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp với các địa phương nhanh khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân. Đồng thời, các cơ quan chức năng của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương trước hết khắc phục những tổn thất về sản xuất, cơ sở hạ tầng.Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu các khối Thú y-Chăn nuôi, Trồng trọt; Tổng cục Thiên tai, Tổng cục Thủy lợi cần có chương trình hành động cụ thể để giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất không chỉ trong đợt này mà còn phải có các phương án ứng phó thiên tai thời gian tới để giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.Bộ trưởng cũng trực tiếp giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thành lập hai đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác hỗ trợ, khắc phục mưa lũ ở 4 tỉnh trọng điểm miền núi phía Bắc; đồng thời mang theo phần quà của Bộ ủng hộ, hỗ trợ, góp phần chia sẻ cùng bà con ở vùng mưa lũ./.