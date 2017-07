Mưa lũ gây ngập lụt tại Ấn Độ. (Nguồn: Times of India)

Ít nhất 52 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1,75 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ.Giới chức địa phương ngày 14/7 cho biết 26 trong số 33 huyện ở bang Assam vẫn ngập lụt. Tổng cộng 29.000 người đang trú tại 123 cơ sở tạm được dựng lên khắp bang này.Tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mực nước tại một số sông hiện đang ở trên mức nguy hiểm.Sau 8 ngày mưa lũ tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ, số nạn nhân thiệt mạng hiện lên đến 85 người.Bộ trưởng Phát triển Vùng Đông Bắc Jitendra Singh cho biết thiệt hại do mưa lũ lớn chưa từng thấy, và khoảng 58 khu vực bị ảnh hưởng.Trong khi đó, tại Nhật Bản, mưa lớn trút xuống 2 tỉnh miền Trung Aichi và Gifu ngày 14/7 đã gây ngập lụt, buộc chính quyền địa phương ra lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân. Hiện chưa có báo cáo thương vong do đợt mưa lũ này.Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, lượng mưa đo được tại các thành phố Inuyama và Komaki, thuộc tỉnh Aichi là 120 mm/giờ.Một số ngôi nhà, tuyến đường bị ngập nước và lở đất xảy ra tại ít nhất 3 địa điểm trong thành phố Inuyama, Văn phòng thành phố đã chỉ thị sơ tán 74.000 người dân. 45 cơ sở trong thành phố đã được chỉ định làm các trung tâm sơ tán tạm thời. Tuy nhiên, lệnh sơ tán trên sau đó đã được dỡ bỏ.Sáng cùng ngày, thành phố Minokamo, thuộc tỉnh Gifu, gần thành phố Inuyama, ghi nhận lượng mưa 89,5 mm/giờ. Lở đất cũng xảy ra tại 5 địa điểm trong thành phố. Một cây xanh bật gốc đè vào một tàu hỏa trên tuyến đường sắt Nagaragawa gần ga Minoshi, song may mắn không có ai bị thương.Khoảng 3.500 hộ gia đình tại 2 tỉnh Aichi và Gifu đã bị mất điện. Một số tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động.Hồi đầu tháng này, mưa lớn trút xuống đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản gây lũ lụt và lở đất, cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người./.